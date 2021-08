Lizze de moffen fan de abt fan Claercamp yn Frjentsjer?

Yn de midsiuwen stie it kleaster Claerkamp by Rinsumageast. Op it hichtepunt wennen der 700 mûntsen, en sels de kening fan Frankryk soe der west ha, omdat er it beskôge as in belangrike machtsfaktor.

Der is neat mear fan oer. Oan de ein fan de 16de iuw is it stien foar stien ôfbrutsen. Fryslân wie der benaud foar dat de Spanjaarden it kleaster yn de Tachtichjierrige Oarloch brûke oernimme soene.