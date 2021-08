Utdager wint fan wrâldkampioen damjen, mar it is te let

Yn de achtste partij makke Walinga in flaterke, en Groenveld hat it spul resolút wûn. Sa liet er sjen dat er it wol koe. In dei lyn wiene der noch in protte flaters oan beide kanten, mar no wiene dy der hast net.

Groenveld fertelde freed al dat er derfan baalde dat er it kampioenskip ferlern hat. "Je dogge net mei om te ferliezen. Mar je moatte der mei om gean kinne, en wy moatte noch in pear partijen. As je der gjin nocht yn hawwe dan binne je it boerd ek net wurdich, no."

Grutte plestik skiep

Partij 'nul' waard ek al wûn troch Groenveld. Dy partij waard spile om noch wat ekstra belangstelling foar de twakamp te krijen. Der waard net spile mei damskiven, mar mei grutte plestik skiep en ponnys.

Walinga krijt snein de priis dy't heart by de wrâldtitel, út hannen fan boargemaster Ina Sjerps fan Harns.