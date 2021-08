Hearrenfean lit steantribune ta, ek al wol Den Haach dat publyk sit

De gemeente Hearrenfean meldt no dat it der benammen om giet dat minsken net hinne ein wer rinne, mar op it eigen plak bliuwe. "Wol of gjin rêchleuning makket dan net safolle út."

Boarne- en kontaktûndersyk

SC Hearrenfean sei earder al dat it ferpleatsen fan de supporters nei oare fakken net mooglik is yn ferbân mei eventueel boarne- en kontaktûndersyk. No kin noch fan alle supporters sjoen wurde wa't der omhinne sitten ha, yn it gefal fan in eventuele besmetting.

It 'gedogen' fan de steantribune jildt neffens de wurdfierder fan de gemeente allinne foar dizze wedstriid. "We moatte sjen hoe't it rint. Foar de folgjende wedstriid is de mear tiid." Dy wedstriid is snein oer in wike, yn it eigen stadion, tsjin AZ.