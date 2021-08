Tsien fan Harkemase Boys pakke punt nei spektakelstik tsjin Goes

Nei it skoft waard it noch moaier foar Harkemase Boys. Berwout Beimers kopte de bal nei in hoekskop yn de fiere hoeke. Goes wie lilk, sy seagen in oertrêding op doelman Lentink, mar de skiedsrjochter woe dêr net oan: 2-1.

Twa kear de latte

Goes socht dêrnei de oanfal. Tiebosch wie tichtby de lykmakker. Syn skot fan in meterke of 25 bedarre op de latte. Mar wat Goes kin, kin Harkemase Boys ek, moat Berwout Beimers tocht hawwe. Want hy besocht it krekt oer de middenline, mar ek syn poging einige op de latte.

Goes draait it om

De tsien fan Harkemase Boys koenen it lykwols net folhâlde tsjin de alve fan Goes. Yn de 70ste minút soarge Sven Mbikulu mei in skot fan bûten it strafskopgebiet foar 2-2. Fjouwer minuten letter waard it noch slimmer foar de Boys: mei in knap lobke ferrifele Jelle Klap doelman Erick Jansema: 2-3.

Harkemase Boys toande lykwols karakter. Yn blessueretiid skeat Berwout Beimers spikerhurd raak. Mei syn twadde goal fan de wedstriid soarge hy derfoar dat de Boys dochs noch in punt pakten: 3-3.