FryslânDOK 'De Joadske Brulloft' op filmfestival yn Kolombia

De FryslânDOK De Joadske Brulloft wurdt snein fertoand yn Kolombia, op it ynternasjonale filmfestival FICCI yn Cartagena. It FICCI is it eerste en âldste filmfestival yn Latynsk-Amearika. De dokumintêre is ûndertitele yn it Spaansk, mar wurdt sjen litten ûnder de Ingelske titel Jewish Wedding.