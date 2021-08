Sjoch werom: Oane Galama ljept nei Keningstitel yn Burgum

Oane Galama sette yn de finale in ôfstân del fan 21.04 meter. It is dit seizoen de earste sprong yn Fryslân oer de 21 meter. Hy mei himsels in jier lang kening fan Burgum neame. It belooft wat foar it Frysk kampioenskip yn septimber, want yn it ferline hat faak bliken dien dat de kening yn Burgum ek de kampioen fan Fryslân waard.