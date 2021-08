Omrop TIP: Sjoch jûn live nei it Keningsljeppen yn Burgum

Rekôrskânsen

De skânsen fan Burgum binne sûnt de renovaasje yn 2019 bekend om de rekôrs. Leafst trije fan de fiif Nederlânske rekôrs binne yn hannen fan Burgum, ek trije Fryske rekôrs.

21,94 meter

Jaco de Groot ljepte by de senioaren twa jier lyn nei 21,94 meter. Dat is de ien-nei fierste sprong ea yn Nederlân, en de fierste ea yn Fryslân. It nasjonaal rekôr senioaren waard yn 2017 ljept yn Zegveld en stiet op 22,21 meter.

Wisse Broekstra ljepte ferline jier by de jonges in nij nasjonaal rekôr fan 20,72 meter. Dat is fierder as it Fryske rekôr fan de junioaren.