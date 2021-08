Oane Galama wurdt Kening by ljepperij yn Burgum

Oane Galama sette yn de finale in ôfstân del fan 21.04 meter. Hy mei himsels dit jier kening fan Burgum neame.

De titel prins gie nei Douwe Abma. Hy wie de kampioen by de jonges, mei in ôfstân fan 18.63. Dat is in persoanlik rekor.

Nei de finale sprongen de kening en de prins tegearre noch ien kear oer it wetter, mei in Fryske flagge oan de pols. Dat is tradysje yn Burgum.