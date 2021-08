Dizze Fryske himp is net foar konsumpsje

It kin boeren ek helpe yn de wei nei in sûner fertsjinmodel, tinkt Roorda. "De melkfeehâlders hawwe no mar ien ynkomsteboarne: de molke. De produksje fan dizze fezels kin helpe om in part fan it lân te brûken en dêr in fergoeding foar te krijen."

Fan fezels nei isolaasjematten

De himp moat noch wol bewurke wurde. "De fezel kin him as it in bytsje wiet is skiede fan it hout. As it dan opnij opdrûget, kin it goed útinoar helle wurde. Dy fezels kjimme wy en dêr meitsje wy isolaasjematten fan."

Wa't benaud is dat der straks oeral drugs kweekt wurde, kin Roorda gerêststelle. "Wy produsearje de manlike plant fan de himp en de drugs komme wei út ûnbefruchte froulike planten. Dus dat stiet fier útinoar."