Amers mei en it lân yn: 'Brommels!' hâldt toarnbeitradysje al 10 jier oerein

It evenemint is alle jierren yn it fjirde wykein fan augustus. "Ferline jier binne der boeren yn de easthoeke by kaam. By Stynsgea en Surhuzum, by De Rottefalle hawwe wy no in atelier en natuertún. Damwâld docht ek noch net sa lang mei", seit Schotanus.

By alle dielnimmende boeren stiet in pearze flagge yn it lân en as it stek iepen stiet, binne minsken wolkom om toarnbeien te sykjen yn de elzesingels en houtwâlen.

Unyk kûlisselânskip

It feest bestiet 10 jier en sa lang is Schotanus der ek al by belutsen. "Ik tink dat de magy it lânskip is. Fansels komme der ek minsken dy't foaral flink toarnbeisykje wolle, mar oare komme om gewoan ris te sjen op plakken dêr't je oars noait komme. It binne allegearre minsken dy't der graach efkes op út geane."