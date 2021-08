'Flessepost' online te folgjen: ôffalkapsule driuwt fan Skylge nei Deenske grins

Wouter Jan Strietman is ûndersiker by Wageningen University & Research. Hy fertelt dat der in pear wiken lyn in kapsule by Teksel loslitten is. "Die is na een paar weken aangespoeld op Terschelling. Maar vorige week is de capsule opnieuw losgelaten en toen dreef 'ie van Terschelling in één weekje naar het Waddeneiland Sylt." Dat is in Dútsk Waadeilân op de grins by Denemarken.

Online te folgjen

Neffens Strietman is it doel noch net iens wittenskiplik, mar mear rjochte op kommunikaasje. "We willen het publiek bekend maken met het feit dat afval in de zee in korte tijd enorme afstanden kan afleggen. Met de zeestromen kan het zomaar zijn dat afval binnen anderhalf jaar op de Noordpool terecht kan komen. Dat geldt voor afval uit alle landen uit West-Europa."