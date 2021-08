Súdwest-Fryslân lûkt jild út foar sichtber meitsjen Hylpersk en Stedsfrysk

It Stedsfrysk waard noch net stipe, mar wurdt der no ek by lutsen. It giet dan om it Boalsertersk, it Snitsersk en it Staversk. Wethâlder Bakker: "It Stedsk falt net ûnder it Frysk, mar is in streektaal dy't troch in soad ynwenners út ús gemeente praat wurdt. It Stedsk fertsjinnet dus likegoed in plak yn 'e regeling."

Regelingen byinoar

Beide streektalen krije fan 2022 ôf in dúdlik plak yn de subsydzjeregeling 'Fryske taal'. De budzjetten wurde byinoar smiten. As it budzjet foar ien fan de talen op is, is der dan mooglik noch wol jild foar de beide oare. "Sa kinne wy it Frysk, Hylpersk en Stedsk maksimaal stypje", seit Bakker.