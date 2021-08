Kampioen Walinga wint opnij yn WK Frysk damjen, mar 9e partij wol dreech

Groenveld fertelde freed earder dat er wol baalde dat er it kampioenskip al ferlern hat. "Je dogge net mei om te ferliezen. Mar je moatte der mei om gean kinne, en wy moatte noch in pear partijen. Dus de bedoeling is wol om de kampioen goed yn 'e bealch te biten."

Mear pit

Sels tinkt er dat er mooglik wol wat te leaf en te maklik west hat. "En miskien de spanning der by. Ik haw wol in goede tarieding hân, mar ja: efterôf is it maklik praten. Efkes in momintsje de kop der net goed by en bliksem: dêr geane je."

Dochs spilet Groenveld de folsleine striid út. "As je der gjin nocht yn hawwe dan binne je it boerd ek net wurdich, no."