Mear as hûndert spesjale skiep moat heide werombringe yn de Wâlden

Boskwachter Jakob Hanenburg: "Oant de jierren 60 hiet it doarp dat wy no Noardburgum neame noch Burgumerheide. Dit wie in grut gebiet mei yn 1700 noch plakken mei heechfean. It wie hjir allegearre heide." Dêr binne no noch sa'n trije snippers natuer fan oer.

It gebietsje by Noardburgum is yn 2015 ôfgroeven om der wer heide fan te meitsjen. As je goed sjogge, binne der ek bêst al in soad heideplanten te sjen, mar dy hawwe it no dreech, seit Hanenburg. "It binne planten fan de earme grûn en it folle ljocht. Sa hjir en dêr mei al in beamke stean, mar it giet no wat te mâl mei dy beammen."

120 heideskiep

De 120 Schoonebeker heideskiep kuierje no al in wike om op it terrein. En dat is ek goed te sjen, want it gers en de oare planten tusken de beammen binne foar in grut part fuortfretten. Heideplanten kinne dêr goed oer. No't dat maklike fretten op is, begjinne de skiep sa stadichoan mei de beammen.