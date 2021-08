Metaalbedriuw Oreel yn Hallum set yn op fêste kontrakten foar nij personiel

Neffens it bedriuw moatte de wurknimmers fêstichheid ha. Fleksibele útstjoerkontrakten mei in soad ûnwissens passe dêr net by, fynt direkteur Sytse Oreel.

Mei en sûnder ûnderfining

Mei in langrinnende online kampanje wol it bedriuw sawol manlju as froulju lûke, dy't al binnen de metaaltechnyk wurkje of ynteresse ha yn it fakgebiet. Neffens it metaalbedriuw is it wurk yn it fabryk goed te dwaan foar elkenien. Oreel: "We hebben overal hulpmiddelen, dus niemand hoeft zwaar werk te doen.''

It goed 150 jier âlde famyljebedriuw is yn de ôfrûne fyftjin jier groeid fan 40 nei 140 meiwurkers. Om't de groei noch altyd trochset, is der no plak foar nije, fêste meiwurkers. Neffens Oreel soarget baanwissichheid foar in positive sfear en tefredenheid op de wurkflier.