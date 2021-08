In útstalling fan Glass Room, in organisaasje dy't de ynfloed fan technology op it deistich libben ûndersiket, is delstrutsen yn dbieb yn Ljouwert. Yn de útstalling binne alderhande saken te sjen en te belibjen dy't te krijen hawwe mei data en privacy. Ek is der in debat oer de sosjale druk dy't der is om online te wêzen.