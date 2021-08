Steanfak SC Hearrenfean bliuwt iepen nettsjinsteande maatregel oerheid

"Geplaceerd betekent gewoon op je kont zitten", sei minister Hugo de Jonge freed tsjin de NOS. Dat foel kâld op it dak by SC Hearrenfean. Yn in ferklearring seit de klup dat it him "graach oan alle maatregels fan de oerheid hâlde wol", mar dat it net helber is om op koarte termyn stuollen te pleatsen yn it steanfak.

Ek it ferpleatsen fan de supporters nei oare fakken is net mooglik yn ferbân mei eventueel boarne- en kontaktûndersyk.

Ultym berop op supporters

SC Hearrenfean docht no in "ultym berop op syn supporters" om alle regels om de wedstriid hinne nei te libjen. Ek freget de klup de oerheid om begryp foar de situaasje mei it steanfak.