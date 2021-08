Ton Eijer oer warskôging foar Ljouwerter hoareka: "Dat hie wol oars kinnen"

"We sitte fansels al oardel jier mei coronamaatregels. Alle kearen binne de regels wer oars", seit Eijer. "It is hiel frustrearjend, en ek net út te lizzen oan ús gasten. Dy begripe net mear wat der is, want dy sjogge gjin corona mear."

De stipe troch de oerheid, yn de foarm fan de TVO- en NOW-regeling, hâldt nei alle gedachten yn oktober op. "Miskien komt der noch in spesjale regeling foar diskoteken en klups, dy't noch help krije, mar de rest sil himsels rêde moatte. Dus dan moatte wy gewoan iepen. En oars is it foar guon saken miskien wol oer. As der gjin jild binnen komt en je krije gjin stipe mear, dan hâldt it op."