SC Hearrenfean sjocht út nei earste thúswedstriid: "Zelfs een beetje zenuwachtig"

RKC Waalwijk ferraste ferline wike noch mei in oerwinning op AZ Alkmaar. Dat is in warskôging foar de Friezen. "We zullen ongelooflijk scherp en geconcentreerd moeten zijn om een goed resultaat te halen. De tijd dat we fluitend van tegenstanders wonnen ligt ver achter ons", wit Jansen.

Domino-effekt

Dêrfoar hopet Hearrenfean de line fan de earste helte tsjin Go Ahead Eagles troch te lûken. Yn de twadde helte rekke neffens Jansen de struktuer wat út syn alvetal. "Dan moet je gaan corrigeren en op het moment dat je dingen moet corrigeren, dan wordt het een soort domino-effect. Dat vond ik vorige week een beetje te veel."

Yn de tarieding op de wedstriid krijt Jansen yn alle gefallen wat help fan Van Ewijk. "Ik speel tegen een oud-teamgenoot: Michiel Kramer. Dus ik kan de twee centralen nog wel wat tips geven over hoe ze de duels moeten aanpakken", seit de ferdigener.

Klik

De kaai ta it sukses dit seizoen leit neffens Jansen by de klik mei it publyk. Dy moat wer weromkomme. Sneon hopet de ploech de earste fonken oerspringe te litten. "Met een enthousiast elftal. Dat enthousiasme moeten we uitstralen naar het publiek", seit Jansen.

"Daar gaan we heel veel energie in stoppen met elkaar. Dat zal met vallen en opstaan gaan, maar dat willen we zeker voor elkaar krijgen", seit Jansen. Neffens de trainer komme de goede resultaten dan fansels.