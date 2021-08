Henk de Jong: "It kin samar wêze dat Cambuur nei twa wedstriden nul punten hat"

Mei Tamás Kiss hat Cambuur dizze wike in nije spiler binnenhelle. De Jong: "In spesjale jonge. Rap oan de bal, hy hat flair, mar kin ek opstannich wêze. In hiel talintfolle jonge. De kâns dat hy tsjin PSV minuten makket, is hiel grut." Cambuur is noch drok dwaande mei nije spilers. Der moatte noch trije spilers by neffens De Jong. In spiler dy't Mees Hoedemakers ferfange kin, in back en in oanfaller.

Boere mooglik yn de basis

Yn de Portugeeske media sirkulearret de namme fan Rafael Camacho fan FC Porto. "Ja, dat haw ik ek lêzen", seit De Jong. "Dat krije je dan opstjoerd. Ik tink dat it wol in goeie spiler is. Oft wy yn petear binne? Dat moatst my eins net freegje, want ik kin net lige. No ja, hast myn kop wol sjoen." It liket der ek op dat Tom Boere tsjin PSV yn de spits begjinne sil. "Noch efkes besjen", seit De Jong.