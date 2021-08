Fryske fraksjes PvdA en GrienLinks sjogge lanlike gearwurking wol sitten

De ferskillen tusken de partijen binne neffens har minder wichtich. "De verschillen liggen op andere domeinen, daar moeten we maar zien hoe dat loopt, en daar rustig de tijd voor nemen. Je ziet in veel gemeenteraden dat GroenLinks en de PvdA elkaar op inhoud heel gemakkelijk vinden."

Dreech formaasjeproses

As de gearwurking tusken PvdA en GrienLinks trochset, soe dat in nije mooglikheid biede foar in koälysje. Dat de formaasje sa lang duorret, draacht neffens Janssen net by oan it fertrouwen ûnder de minsken: "Het klopt dat het allemaal veel te lang duurt, en dat wekt ook geen vertrouwen bij kiezers dat de politiek doortastend oplossingen gaat zoeken voor de problemen van deze tijd." Kuipers fynt it ek lang duorjen: "Ze mogen met z'n allen wel even wat meer opschieten."

De partijen moatte offisjeel noch mei in ferklearring komme oer de reewilligens om ynhâldlik gear te wurkjen.