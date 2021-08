Simmerblog: Simmer yn Drachtsterkompenije

Fetsje de Vos hat in praktyk dêr't se minsken behannelet dy't it medyske trajekt al hân hawwe, sy fine by har ferlichting fan harren klachten. Ferslachjouwer Willem Vermeltfoort krijt in Guashabehanneling, it doel fan sa'n behanneling is it nei boppe heljen fan ôffalstoffen dy't djip yn it lichem sitte: "Dy komme yn dyn lichem, troch stress, iten, alkohol, blessueres, mar ek fan útlitgassen en fan dyn gsm."