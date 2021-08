Protestmars 'Unmute Us' fan festivals om kabinet te wizen op 'willekeur'

"Het is een vreedzame protestmars waarmee we het kabinet vragen om de willekeur te stoppen. Wij kunnen ook veilig evenementen organiseren, net als de Formule 1 en voetbalwedstrijden", seit Chris Moorman fan Welcome to The Village.

Mei spandoeken en tekstbuorden sille se har boadskip útdrage. "We zijn een creatieve sector dus ik denk wel dat er wat leuzen op de spandoeken komen."

Dreech mei it net trochgean

De organisaasje fan it Ljouwerter festival hat it dreech hân mei it skrassen. "Het was wel een mentale tik. Eerst mochten we het niet op onze vertrouwde plek in de Groene Ster houden en toen kregen we een week van tevoren te horen dat het helemaal niet doorging. En ook vorig jaar was het al afgelast. We kunnen dus al twee jaar niet doen wat we het liefst doen."

Hy gunt it de fans fan de Formule 1 dat se derhinne meie. "Maar het is wel een staaltje willekeur dat het door mag gaan. Toen het nieuws kwam dat er een camping bijkwam, deed dat wel pijn. Dat voelt als een mes in de rug."

Sels rint er yn de mars yn Amsterdam mei, oaren fan Welcome to The Village rinne yn Grins. Ek yn Utrecht, Rotterdam en Nijmegen binne der marsen. Dy begjinne om 14.00 oere. Elkenien kin meirinne.