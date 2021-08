Noch lang net alle skoallen klear mei fentilaasje foar it nije skoaljier

It ynstallaasjebedriuw ferwachte foar dizze simmerfakânsje in soad wurk op skoallen foar nije fentilaasjesystemen, mar neffens Mulder hawwe in soad skoallen mear tiid nedich om hjir plannen foar te meitsjen en ek it nedige jild byinoar te krijen.

Mulder hâldt der dan ek rekken mei dat in soad wurk oan fentilaasjesystemen yn de rin fan it kommende skoaljier dien wurde moat.

Risiko op coronabesmetting beheine

In soad skoallen wolle de fentilaasje yn har gebou ferbetterje om it risiko op coronabesmetting op skoalle safolle mooglik te beheinen. "Mar it is kompleks", fertelt Mulder. "Der is noch gjin krekte regeljouwing. Skoallen witte dêrtroch net krekt wêr't se oan foldwaan moatte en dat makket it lestich."

Kosten rinne yn de tonnen

It jild dat it Ryk útlûkt foar it ferbetterjen fan fentilaasje op skoalle dekt neffens Mulder heechút 30 persint fan de kosten en ek dat is in komplisearjende faktor. "De kosten fan in nij fentilaasjesysteem foar in âlder skoalgebou mei ûnfoldwaande fentilaasje rint samar yn de tonnen."