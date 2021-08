Ferhuzing MFC De Skalm yn Stiens giet net troch om konflikt mei gemeente

It konflikt is sa heech oprûn, dat it kultureel sintrum de hiele ferhuzing ôfblaasd hat, seit foarsitter Johannes Bijlsma fan De Skalm: "Wy bliuwe sitte wêr't we sitte. We hawwe noch in hierkontrakt oant 2025."

Needsaaklik

"We wolle fansels graach nei dat âlde gemeentehûs, mar de situaasje is sa dat we dêr ús hierders net biede kinne wat se ferwachtsje. As dat net kin, dan is it needsaaklik dat wy hjir bliuwe. Hoe spitich wy dat ek fine, mar it kin gewoan net oars", seit Bijlsma. It bestjoer fan De Skalm wurdt yn dizze opstelling stipe troch grutte hierders as de bibliotheek en Amaryllis.

Ponghâlder Hendrik bij de Leij is it der ek mei iens: "We hawwe der no lang genôch oer sitte te eameljen, mar we hawwe in oantal kearen sein tsjin de gemeente: as jimme dit net akseptearje, dan geane we net fierder."