Harkemase Boys yn lêste foarronde KNVB Beker tsjin VV Katwijk

VV Katwijk komt út yn de twadde difyzje. Harkemase Boys spilet in klasse leger yn de tredde difyzje.

De winner fan it duel pleatst him foar it haadtoernoai fan de KNVB Beker. Dêryn dogge ek de profklups lykas SC Cambuur en SC Hearrenfean mei.

De wedstriid wurdt spile op 21, 22 of 23 septimber.