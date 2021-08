Ien op de trije Friezen wol orgaandonor wêze, kwart makket gjin kar

In kwart fan de Friezen hat gjin kar makke. Dy steane no yn it register mei as meidieling dat se gjin beswier ha tsjin orgaandonaasje. Hjiroer hawwe sy in brief krigen fan de oerheid.

De wet op orgaandonaasje is feroare: asto nét oanjoust datst gjin orgaandonor wurde wolst, wurdt no automatysk oannaam datst gjin beswier hast. Mar der wurdt altiten yn it foar oerlein mei neibesteanden oer wol of net orgaandonaasje.