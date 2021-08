Fryske bedriuwen profitearje fan ferbou-drokte: "De oanfragen streame binnen"

Douwe Pieter en Jacob Reitsma wurkje sûnt 2019 as zzp'ers tegearre, mar sa mâl as dit jier hawwe sy it noch net earder meimakke. Eins soene de manlju noch fakânsje hawwe, mar sy binne al wer úteinset mei it wurk.

Wachttiden

"It is hartstikke drok, de oanfragen streame binnen", seit Douwe Pieter Reitsma. "De wachttiden rinne op: gewoanwei hiene minsken binnen twa wiken in offerte, no moatte minsken somtiden wol acht wiken wachtsje."

Lytse boubedriuwen profitearje

De drokte yn de bou lit him ek weromfine yn de sifers. De omset yn de bou lei yn it twadde fearnsjier wol 9,3 persint heger as in jier earder. Dat is folle heger as de perioaden dêrfoar. Ek yn de hout- en boumateriaalyndustry gie de omset omheech, mei 8,6 persint.

Lytse boubedriuwen profitearje it meast, sa docht bliken. Yn trochsneed is de groei yn it twadde fearnsjier sa'n 14,1 persint. Der wurdt ek mear boud en it tal falliseminten giet al in jier omleech.