Ljouwerter bekent belutsenheid by op syn minst santjin brannen yn Harns

De ôfrûne twa jier wiene der tsientallen brannen yn Harns. Ut ûndersyk hat bliken dien dat der yn elk gefal mear as twintich gefallen sprake wie fan brânstichting.

De man bliuwt yn elk gefal de kommende trije moannen noch fêstsitten, hat de rjochter bepaald.

"Naar verwachting zal de zaak in november worden behandeld door de meervoudige strafkamer. Het is nog niet duidelijk of het onderzoek dan geheel is afgerond en of de zaak dan ook inhoudelijk wordt behandeld", skriuwt advokatenkantoor Anker en Anker op harren webside. Dat kantoor ferdigenet de fertochte.

Klear

Reinder van Dijk fan de wykferiening Oosterparkwijk is bliid mei it nijs. "Foar myn gefoel is it no klear", seit Van Dijk. "Ik ha der nachten en nachten wekker fan lein. En ik tink dat der noch wol mear wekker fan lein hawwe."

"Mar de gemoedsrêst fan mysels wurdt no wol better, want se hawwe him te pakken", sa seit Van Dijk.