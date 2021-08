Tal publike laadpunten yn Fryslân nimt ta: ferlet wurdt hieltyd grutter

Nettsjinsteande it tanimmen fan it tal publike oplaadpeallen wurdt it ferlet dêroan hieltyd grutter. Minsken skaffe hieltyd mear elektryske auto's oan, mar yn ferhâlding nimt it tal oplaadpeallen dus net hurd genôch ta om te foarsjen yn it opladen derfan. Dat docht bliken út sifers fan Independer.

Grutste tanimming yn Waadhoeke

Yn Fryslân is it tal iepenbiere oplaadpeallen benammen tanaam yn gemeente Waadhoeke. Op it stuit binne hjir 18 oplaadpunten: dat binne der 14 mear as in jier lyn. Ek yn gemeente Hearrenfean en Smellingerlân binne de oantallen mei mear as 100 persint tanaam. Yn dizze earste gemeente gie it tal omheech fan 24 nei 54, yn Smellingerlân fan 20 nei 42.

De measte iepenbiere oplaadpeallen steane lykwols yn de gemeente Ljouwert: hjir steane der op it stuit 213. In jier lyn koene eigeners fan elektryske auto's op 117 plakken terjochte foar it opladen fan harren auto.

Measte oplaadpeallen de ynwenner yn de eilângemeenten

Mei it each op it tal iepenbiere oplaadpeallen de 1.000 ynwenners, stiet Skylge (19,6 de 1.000 ynwenners) boppe-oan. Dêrnei folgje twa oare eilângemeenten: it giet om Skiermûntseach (3,6 de 1.000 ynwenners) en It Amelân (3,4 de 1.000 ynwenners).