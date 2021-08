Doarpskom Weidum mei Frouljus PC hermetysk ôfsletten foar auto's

Tagongsdiken Sânpad, Hanialeane en Skildyk wurde ôfsletten foar auto's, allinne foar bewenners, kalamiteiten, fytsers en kuierders is it doarp iepen. Besikers fan de Frouljus PC kinne oan de westkant fan it doarp parkearje.

Besikers kinne yn 't foar online in kaartsje bestelle of ien by de yngong keapje. Allinne besikers mei in corona-tagongsbewiis binne wolkom, sa hat keatsferiening Nije Kriich fan Weidum bekend makke.