Tal WW-útkearingen yn Fryslân fierder ôfnaam

Ein july wiene der 7.983 WW-útkearingen yn Fryslân. It gie dizze moanne om 2,4% fan de beropsbefolking. Yn ferliking mei de moanne derfoar gie it tal WW-oanfragen yn july mei 5,7 prosint (481 útkearingen) omleech.

De delgong jildt foar hast alle sektoaren. Benammen yn de hoareka en de bou wie dizze trend te sjen. Allinnich yn it ûnderwiis waarden mear útkearingen oanfrege, mar neffens it UWV bart dat alle jierren. Dat komt troch de tydlike kontrakten dy't oan it ein fan it skoaljier beëinige wurde.

Under it nivo fan ein 2019

Ein july 2021 lei it tal WW-útkearingen in stik leger dan in jier earder (-29,5%). It tal lei sels wer ûnder it nivo fan foar de útbraak fan de coronapandemie, ein 2019.