Weststellingwerf pakt 70 kilometer sloppe berms oan

Yn 2017 en 2018 is der al 48 kilometer oan bermferhurding oanlein. Mar troch it oanlizzen fan glêsfezelkabels kaam dat wurk stil te lizzen. No wurdt der yn twa fazen wer úteinset: dit jier 35 kilometer eastlik fan de A32 en takom jier 35 kilometer westlik fan de A32.

It giet om diken yn Boyl, De Hoeve, Noardwâlde, Steggerda, Finkegea en Sânhuzen.

Omtinken foar natuer

Yn totaal kostet it projekt (fan 2017 ôf) sa'n 2,3 miljoen euro. Njonken de gerstegels wurdt in blommingsel struid, sa't de berms ek natuerfreonliker wurde. Trochdat der gatten yn de tegels sitte kin reinwetter maklik weispiele, mar tagelyk wurdt de dyk breder.