Simmerblog: Simmer yn Oranjewâld

De namme fan it doarp Oranjewâld komt fan it bûten, dat yn 1665 op in part fan de westlike heide fan Brongergea oanlein is. Dizze bûtenpleats wie foar Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696).

It Wâld en de famylje Van Oranje

"Vroeger heette dit It Wâld, in Schoterland," sa leit ynwenner Coby van der Laan út. "In de zeventiende eeuw was er een man die goed geld verdiende in het veen: Tjalke van Sickinga. Hij ontdekte dat het hier heel mooi was, met een zandrug, heide en bosschages. Hij kocht in 1602 een stuk grond waar nu het landgoed Oranjewoud ligt. Dat is overgenomen door Albertine Agnes, een kleindochter van Willem van Oranje die getrouwd was met de stadhouder in Leeuwarden."

Albertine Agnes rjochte har as widdo op in bûten, dat waard Oranjewâld. Om it ûnderskied te meitsjen mei it njonkenlizzende Skoatterwâld (dêr't letter in wyk fan It Hearrenfean nei neamd is), waard der keazen foar dizze namme.