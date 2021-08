Ried fan Steat: gaswinning by Frysk-Drintske grins mei trochgean

De Ried fan Steat hat tsjinstanners fan gaswinning by it Drintske Wapse gjin gelyk jûn. De tsjinstanners fûnen dat der te min rekken hâlden wurdt mei omlizzende gasfjilden yn it grinsgebiet fan Fryslân en Drinte. Dan giet it om de lokaasjes oan de Westvierdeparten yn Finkegea en de Schapendrift yn Noardwâlde.