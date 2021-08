Sweagermieden en Houtwiel ynkoarten mei-inoar ferbûn

By de Falomsterfeart en de Nije Swemmer wurde saneamde útstapplakken foar fauna oanlein. It wetterpeil moat omheech, dêrfoar wurde keardamen pleatst. Sa kin der foarkaam wurde dat de boel útdrûget. As lêste wurdt der ek in slinke oanlein.

Natuer om De Falom hinne

De Sweagermieden is in grut greidefûgelgebiet tusken De Westereen en Westergeast, ûntstien as beekdelling fan de Swemmer. It Houtwiel leit as wetterryk gebiet tusken De Falom en Feanwâlden, de Goddeleaze Singel rint der trochhinne.