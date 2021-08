Marten Walinga set ta op winst yn it WK Frysk damjen

De spiler dy't it earst seis punten hellet wurdt wrâldkampioen. Dat soe tongersdei al in feit wêze kinne, as der opnij in partij spile wurdt yn it stedhûs fan Harns.

Yn de sânde partij gie it earst frijwat lyk op, mar nei de 15e set fan Groenveld kaam Walinga stadichoan yn it foardiel. Dy drige frij simpel troch de linkerkant fan Groenveld troch te brekken, mar al foar't it safier wie makke Groenveld in flater op de 26ste set. Walinga koe it ôfmeitsje mei in kombinaasje nei daam.