Stichting Leergeld is benaud foar minder skoaltripkes troch nije wet

Dizze nije wet bepaalt dat skoallen tenei alle bern meinimme moatte, oft harren âlden no betelje of net. Dat klinkt sympatyk, mar omdat it finansjele risiko no by de skoallen komt te lizzen, wurdt it organisearjen fan in wurkwike nei Berlyn, Parys of Rome in stik dreger, tinkt foarsitter Jet van Gelder fan de Stichting Leergeld.

Minder oanbod

Sy ferwachtet dat it oanbod fan skoalekskurzjes yn binnen- en bûtenlân de kommende jierren hjirtroch stik skraler wurde sil. Van Gelder fynt dat net goed, want krekt foar bern út húshâldingen mei in smelle beurs is in skoalreis hiel wichtich. "Schoolreizen dragen enorm bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind."