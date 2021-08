Oane Galama as iennichste oer de 20 meter op It Heidenskip

By de jonges hie Arend Veenstra mei 17,16 meter de fierste sprong.

Klassemintsrekôr Hanneke Westert

By de famkes wie de oerwinning foar Hanneke Westert út Snits. Har 15,52 meter wie net allinnich genôch foar de dei-oerwinning, mar se set dêrmei ek in nij klassemintsrekôr del by de famkes. Op dit stuit binne har sân bêste sprongen fan dit seizoen by-inoar opteld 104,09 meter. Dat is mear as de 103,92 meter dy't Sigrid Bokma yn 2016 sprong.