Wetterskip: Eilân by Heech moat ûnderstrûpe by 'ekstreem heeg wetter'

It êilân soe ien kear yn de tsien oant fyftjin jier ûnderstrûpe kinne, ferwachtet it wetterskip. It wetterskip makket de Gouden Boaiem dêr klear foar yn gearwurking mei eigner Steatsboskbehear fan it eilân en de biologyske melkfeehâlder dy't der buorket. It wurk kostet 2,3 miljoen euro.

De lizzing en de djipte fan de polder yn de Gouden Boaiem makket it eilân hiel geskikt om by ekstreme reinfal tydlik wetter op te slaan. Om dat mooglik te meitsjen sil it wetterskip oan de eastkant fan it eilân in nije wetterynlit meitsje fan beton.

600 Olympyske swimbaden

De 150 bunder grutte polder kin wol 1,2 oant oardel miljoen kubike meter wetter berge. Dat is likefolle as 480 oant 600 Olympyske swimbaden fol wetter. It eilân wurdt sa ynrjochte dat de twa pleatsen op de Gouden Boaiem en de rekreaasjewente net ûnderstrûpe.

Om it eilân yn normale omstannichheden droech te hâlden sil it Wetterskip de wetterkearing om de Gouden Boaiem fersterkje oer in lingte fan 4 kilometer. Omdat it om it eilân giet, moat it wurk fanôf it wetter útfierd wurde. Ek de nedige grûn wurdt mei skip oanfierd. Yn it briedseizoen fan de griedefûgels mei it eilân net ynset wurde as wetterberging.