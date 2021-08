RIVM: 90 nije besmettingen yn Fryslân

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 79 besmettingen meld yn Fryslân. Tiisdei lei dat trochsneed op 76.

De measte nije besmettingen binne registrearre yn de gemeente Ljouwert (17), dêrnei De Fryske Marren (13) en Smellingerlân (11). Yn fjouwer Fryske gemeenten binne gjin nije besmettingen fêststeld. Dat giet om Harns, Amelân, Flylân en Skiermûntseach.

It is hast fjouwer wiken lyn dat der by in ynwenner fan Skiermûntseach foar it lêst in coronabesmetting fêststeld is.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):