Online supermerk Picnic no ek yn Fryslân aktyf

Yn in loads komme de frachtweinen oan mei bestelde produkten dy't yn Apeldoorn ynpakt binne. Yn Ljouwert wurde se oerladen. "Dan kunnen we gaan bezorgen. Dat doen we duurzaam, want onze wagens zijn elektrisch. We doen 58 leveringen, in de middag en avond", seit bedriuwslieder Robert Welbie.

Der is ferlet fan dizze wize fan boadskipjen, want der is al in wachtlist fan sa'n trijetûzen minsken. Minsken moatte de boadskippen de jûns derfoar foar 22.00 oere trochjaan. "Het gaat dus niet om een losse zak chips, maar om weekboodsschappen."

De supermerk waard yn 2015 lansearre en besoarget yntusken yn 125 stêden en doarpen yn Nederlân.