Krapte yn hoareka hâldt oan; oplossing op koarte termyn is dreech

"Rûnom hearre we in hoop lûden dat ûndernimmers sykje nei personiel, net inkeld yn de keuken of de betsjinning, mar ek fasilitêr lykas foar it skjinmeitsjen", seit Melle Bakker.

"Nije tiden freegje om nije maatregels, mar de krapte is net nij. De trend wie jierren lyn al te sjen, mar corona hat dat wol rapper en heftiger sjen litten. Undernimmers moatte kieze. Der binne foarbylden fan ûndernimmers dy't har saak twa dagen slute om sa it personiel minder te belêsten."

Oplossing net op koarte termyn

In fjirde part fan it personiel yn de hoareka is nei oar wurk oerstapt yn de coronatiid. It is neffens Bakker dreech om gau in oplossing te finen. "Dat is net samar klear, it wurdt no it slimst field, want yn it heechseizoen binne de meast hantsjes nedich."

"It is echt in fak"

Der wurdt wurke oan plannen op de lange termyn. "De provinsje hat belied makke foar takomstbestindige banen. En as hoarekabûn ha we in kampanje om út te dragen dat it wurk yn de hoareka moai is. It is in prachtich fak. It is echt in fak. Sjochst no mei de krisis dat op terrassen bern fan in jier as fyftjin yn de betsjinning sitte. Dat kin net de bedoeling wêze."