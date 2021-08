CBS: yn Fryslân mear selsdeadingen as lanlik gemiddelde

Yn de jierren tusken 2015 en 2019 gie it op jierbasis om mear as 12 op de 100.000 Friezen. Lanlik is dat noch gjin 11.

It CBS kin noch net sizze oft de coronapandemy in rol spilet. Wol is dúdlik dat saken as sosjaal isolemint, wurkleazens, skieding of ferslaving in belangrike rol spylje.

By jongeren tusken de 15 en 20 jier is selsdeading de belangrykste deadsoarsaak. Ek by dizze groep nimt it tal ta.