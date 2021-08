Simmerblog: Simmer yn Hantum

Ferslachjouwer Johanna Brinkman sil net op 'e fyts, net yn 'e auto, mar yn it fleantúch nei Hantum. Tegearre mei piloat Jolmer Tilstra fljocht se yn in sportfleantúch oer it doarp. "Al van kinds af aan had ik interesse in alle soorten wetenschappen, ruimtevaart, luchtvaart en dat is altijd gebleven. In 2006 ben ik begonnen met modelvliegen en in 2008 met sportvliegen", fertelt de piloat.

Sa heech as de Eiffeltoer

"We vliegen nu op ongeveer 300 meter, ongeveer 1000 voet. Dit uitzicht zou je hebben vanaf de Eiffeltoren", leit Tilstra út. Hy fljocht faker, mar hy bliuwt it moai finen: "Ik vind het gewoon fantastisch, ik geniet van elke seconde in de lucht."