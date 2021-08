Restaurant De Tjotter yn Harns slút nei 22 jier de doarren: "Dit is hiel soer"

De 64-jierrige eigener Jaap Zijlstra hâldt mei pine yn it hert op. "Dit is hiel soer, ik woe noch efkes trochgean en net sa midden yn it heechseizoen dermei ophâlde.

Emosjoneel

Mei syn frou Annemieke begûn Zijlstra De Tjotter, dat in ferneamd fiskrestaurant yn Harns waard. "We hawwe geregeld de saak fol, it rûn goed." Mar samar seinen beide koks it kontrakt op. "Ik kin net sizze wêrom, dat leit gefoelich." Foar it opstappen hat Zijlstra gjin begryp, seker om't er beide wurknimmers troch de coronakrisis holpen hat.

Tiisdei, op de lêste dei, siet it restaurant noch fol. Oan de ein fan de dei gong de doar op slot. "Hiel emosjoneel."