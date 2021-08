Eks-militêr Braaksma: "Wy hawwe net foar neat yn Afganistan west"

Minister Bijleveld fan Definsje hat de feteranen help oanbean. Op it Twitteraccount fan it ministearje stiet te lêzen dat de eks-militêren oproppen wurde om te praten oer harren emoasjes. 'De situatie in Afghanistan kan veel oproepen. Weet: je bent niet alleen', skriuwt it ministearje.

Braaksma seit dat hy gjin psychyske help nedich hat. "Ik ha in stabile húshâlding en stabile âlden en freonen dêr't ik op rekkenje kin." Hy kin him wol yntinke dat oare feteranen dizze dagen wol yn de problemen komme.