Simmerkamp foar jonge mantelsoargers yn Wikel foarsjocht yn ferlet

Shayenna (12) har heit hat in spiersykte en is dêrtroch beheind. "Wy moatte him faak mei dingen helpe. Hy kin net nei it swimbad, mei it fleantúch reizgje is ek lestich, in ein rinne slagget ek net, of hy moat mei de rollator. Oare bern fine it faak raar wat myn heit hat, mar hjir op it simmerkamp net en dat fyn ik fijn." Shayenna sjocht út nei it suppe en it út iten gean mei de groep.

Jorinde (11) út Balk hat geregeld op har deminte beppe past. "Je ziet hier dat je niet de enige bent." Se hat op har skoalle in presintaasje jûn oer wat it is om jonge mantelsoarger te wêzen. Dêrtroch is der no by klasgenoatsjes mear begryp. "Ze snappen het nu beter als ik soms ben afgeleid of aan andere dingen moet denken."