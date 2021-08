FNP wol frijstelling OZB foar doarpshuzen yn gemeente Ljouwert

De gemeente hat foar 2022 foar ien kear in ferleging fan de OZB tasein, mar dat giet de FNP net fier genôch. De partij wol dat de OZB struktureel ferfalt foar doarpshuzen. De gemeentewet soe dêr romte foar jaan. Yn de gemeente Súdwest Fryslân is dit prinsipe neffens de partij wol tapast.

Sûnt de weryndieling betelje guon doarpshuzen folle mear OZB, nei't se by de gemeente Ljouwert kaam binne. De gemeente jout subsydzje oan de foarsjenningen, mar freget likefolle ûnreplikgoedbelesting.

Grutte ferskillen

Doarpshuzen dy't yn behear binne of eigendom binne fan de gemeente hoege dat net te beteljen, mar de doarpshuzen dy't hierd wurde fan de gemeente moatte it OZB-jild wol op it kleed lizze. Dat soarget foar grutte ferskillen neffens de FNP en de doarpshuzen.

Foar bygelyks it doarpshûs De Wjukken fan Mantgum is de OZB fan 3.599 euro yn 2017 omheech gien nei 9.445 euro yn 2021. In ferheging fan 262 prosint.