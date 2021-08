Alden sneuvele Fryske militêr Afganistan: "Wat hat it no jûn?"

"Je witte dat hy dêr foar in misje hinne gongen is, en no sjogge je dit", ferfolget Hans syn ferhaal. "It bekrûpt je dan somtiden wol as je de bylden sjogge. Dan tinke je by jinsels: tweintich jier en wat hat dit no jûn? De Taliban walst der sa oerhinne. Mar, sa moatte je net tinke."

Mem Marjan falt har man daliks by. "We ha der wol tweintich jier west en dan ha we wol wat betsjut. Der is in nije generaasje kommen en dy hat frijheid hân. Hooplik hawwe sy dat net ferjitten en nimme dy minsken dat mei. Dat sy yn opstân komme en net samar dy frouljusjochten fuortsmite litte."